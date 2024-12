Dominique Pelicot gaat niet in beroep in verkrachtingszaak

De Fransman Dominique Pelicot gaat niet in hoger beroep tegen zijn straf in de geruchtmakende strafzaak tegen hem. Pelicot drogeerde zijn ex-vrouw Gisèle Pelicot jarenlang en liet haar verkrachten door andere mannen. Daarvoor heeft hij twintig jaar celstraf gekregen, wat ook door de aanklagers was geëist.

De 72-jarige Pelicot legt zich neer bij zijn veroordeling, zeggen zijn advocaten. Volgens een van hen wil hij zijn ex een "nieuwe beproeving" en "confrontaties" besparen. De advocaat vindt "het tijd om de zaak juridisch af te sluiten", melden Franse media.

Dominique Pelicot heeft bekend dat hij zijn vrouw negen jaar lang heeft gedrogeerd en verkracht zonder dat ze het doorhad. Ook stond hij andere mannen toe om haar te verkrachten. Hij heeft daarvoor de maximale straf gekregen. Ook vijftig andere mannen kregen straffen tot vijftien jaar.

Frankrijk geschokt

Zeventien van de mannen die veroordeeld zijn gaan wel in hoger beroep. Vandaag is de laatste dag waarop de veroordeelden beroep kunnen aantekenen.

Een van de advocaten van Gisèle Pelicot zegt dat zij niet bang is voor een nieuw proces. "Ze heeft ons laten weten dat ze het zou ondergaan, mocht het zo ver komen."

De verkrachtingszaak heeft Frankrijk geschokt vanwege de omvang van de wandaden. Gisèle Pelicot wilde dat de rechtszaak in het openbaar behandeld zou worden, zodat iedereen kon zien en horen wat er met haar gebeurd is. Daarvoor kreeg zij wereldwijd veel steun.

De Franse regering heeft naar aanleiding van de zaak allerlei maatregelen tegen seksueel geweld genomen. Zo kunnen slachtoffers in ziekenhuizen aangifte doen van seksueel geweld in plaats van op het politiebureau. Ook worden testkits uitgedeeld aan mensen die het vermoeden hebben gedrogeerd te zijn geweest.