Met 'rust, regelmaat en een trainingsblok' moet Roest terugkeren aan schaatstop

De vierde plek in het klassement na drie afstanden gaf nog uitzicht op een EK-ticket, waarvoor hij in de top drie moest eindigen. Maar Roest op de 10.000 meter laten starten, dat leek Derks niet verstandig. "Hij was fysiek nog niet in staat dat te doen. We hoopten het, maar op de vijf kilometer kregen we het finale oordeel."

Roest had dit seizoen slechts twee trainingswedstrijden en een marathon gereden toen hij aan het NK allround begon. Door een ontstoken verstandskies had hij zich de maanden ervoor steeds niet topfit gevoeld. Begin november werd de ontsteking ontdekt, maar hij is nog altijd aan het herstellen.