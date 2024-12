Luchtvaartsysteem Zuid-Korea onderzocht na vliegramp

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het ministerie zegt dat piloten aan de luchtverkeersleiding hadden gemeld dat het toestel in botsing kwam met vogels, kort nadat de verkeersleiding daarvoor al had gewaarschuwd. Na die waarschuwing stuurden de piloten een noodsignaal en werd de landing ingezet.

Deskundigen onderzoeken onder meer of de botsing met vogels een van de oorzaken van de crash is geweest. Ook wordt onderzocht waarom het landingsgestel niet is uitgeklapt tijdens de landing.

Schade aan zwarte doos

Reddingswerkers hebben de zwarte dozen inmiddels gevonden. Daarin worden de vluchtgegevens en geluidsopnames uit de cockpit opgeslagen. De doos met de vluchtgegevens zou aan de buitenkant zijn beschadigd. Het is nog onduidelijk of dat gevolgen heeft voor het uitlezen van de data.

De koers van het aandeel van Jeju Air is vanwege de ramp met bijna 16 procent gedaald en staat nu op het laagste niveau in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. De luchthaven van Muan blijft tot en met woensdag dicht.