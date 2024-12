Meer dan 70 doden bij verkeersongeluk in Ethiopië

Een verkeersongeluk in Ethiopië heeft volgens plaatselijke autoriteiten aan zeker 71 mensen het leven gekost. De slachtoffers zaten in een vrachtwagen die in een rivier stortte.

De overlevenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. "Van vijf is de toestand kritiek", zei een woordvoerder van het lokale bestuur. Volgens hem reed de vrachtwagen op een bochtige weg en miste hij de brug over de rivier. Een deel van de passagiers zou op de terugweg van een bruiloft zijn geweest.

Het ongeluk gebeurde in het district Bona, zo'n 370 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba.

Vaker

Volgens persbureau Reuters komen dodelijke verkeersongelukken in Ethiopië vaak voor, omdat de rijvaardigheid van de automobilisten matig is en auto's slecht worden onderhouden.

In 2018 kwamen 38 mensen om toen in het noorden van het land een bus met vooral studenten in een ravijn stortte.