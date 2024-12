Wekdienst 30/12: Pro-formazitting zedenzaak Enkhuizen • Westerscheldetunnel tolvrij

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De eerste voorbereidende zitting in de zedenzaak tegen een man uit Enkhuizen vindt plaats. De 26-jarige verdachte zou honderden jongens hebben aangezet tot het sturen van seksueel getinte beelden.

De Duitse Bondsdag komt in een ingelaste zitting bijeen vanwege de aanslag in Maagdenburg. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, ruim tweehonderd mensen raakten gewond. Centraal staat de vraag of de aanslag voorkomen had kunnen worden.

De Westerscheldetunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 15.00 uur tolvrij voor auto's en motoren. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat is aanwezig om het moment te markeren.

In Rotterdam wordt de finale van de Korfbal Challenge gespeeld. De eindstrijd tussen Nederland en de Papendrechtse vereniging PKC is vanaf 20.30 uur rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Wat hij had, is niet bekendgemaakt. Begin 2023 werd duidelijk dat hij palliatieve zorg kreeg en de tijd die hem nog restte thuis met familie wilde doorbrengen, in plaats van in het ziekenhuis.

Carter was president tussen 1977 en 1981 en stond voor een politiek zonder het wantrouwen en cynisme uit de Nixon-jaren. Maar tijdens zijn presidentschap nam het vertrouwen in hem steeds meer af. Bij de verkiezingen van 1980 leed hij een verpletterende nederlaag tegen Ronald Reagan en werd daarmee de eerste president sinds 1932 die geen tweede termijn kreeg.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Surinaamse oud-president Bouterse overleed deze week aan een "complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik", meldde het Openbaar Ministerie in Suriname gisteren.

Daarvoor was hij een jaar voortvluchtig. Correspondent Nina Jurna ging op zoek naar de plek waar hij zich waarschijnlijk schuil heeft gehouden.