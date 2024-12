Nederlandse dartsverrassingen prijken op Zweedse voorpagina's: 'Voel me daar thuis'

De Graaf, geboren in Den Helder, maar vanwege de liefde woonachtig in Zweden, komt sinds begin 2023 uit onder de Zweedse vlag. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest hij vijf jaar lang in bezit zijn van het Zweeds staatsburgerschap. "De sport is daar echt groeiende", ziet hij.

Nieuwe publiekslieveling Doets

Want niet alleen over de 32-jarige De Graaf wordt er geschreven, ook over 26-jarige Doets. Met zijn 180'ers en hoge finishes op belangrijke momenten is de in Almere geboren speler enorm geliefd is geraakt bij de fans in Alexandra Palace, waar het 'Na na na Kevin, Kevin Doets' bijna de hele derderondepartij klonk.