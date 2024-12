Mijn 2024 | Merijn Zeeman, wielerkenner in voetbalwereld: 'Kijk verder dan je bubbel'

Een totale onbekende in de sport was hij niet. In zijn tijd als sportief directeur van Visma-Lease a Bike (voorheen Jumbo-Visma) wisselde hij regelmatig gedachten uit met toptrainers en bestuurders uit andere sporten. Ook vaak uit de voetbalwereld.

Zo gaf hij Edwin van de Sar een inkijkje in de Tour, sprak Zeeman met Ajax-directeur Menno Geelen en Feyenoord-directeur Dennis te Kloese en nodigde Erik ten Hag hem enkele dagen uit bij Manchester United.

"Dat zijn mensen aan wie ik heb gevraagd: wat kan ik verwachten, waar moet ik rekening mee houden? Zou het iets voor mij zijn?"

Ja, schatte Zeeman in. De gesprekken die hij voerde met zijn voorganger Robert Eenhoorn, de directeur die na tien jaar vertrok, sterkten hem in dat idee. Geboren en getogen in Alkmaar voelde een functie in de regio waar hij opgroeide ook niet gek. "Dat maakt dit speciaal, dat ik hier weer terugkom. Mijn familie woont hier nog."

Nieuwe wereld

Zeeman had het naar zijn zin in het wielrennen, maar na jaren bivakkeren in en rond het peloton wilde hij ook wel een nieuwe wereld leren kennen. Zeemans ambitie om in het voetbal te werken kwam de laatste jaren op. "Ik heb altijd geprobeerd te leren van sporten buiten het wielrennen. Voetbal, roeien, atletiek, schaatsen. Zo kwam ik in contact met mensen in het voetbal."