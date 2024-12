Rode Kruis kwam nooit zo vaak in actie vanwege extreem weer als in 2024

Het Rode Kruis kwam in 2024 vaker in actie dan ooit na extreem weer en ander natuurgeweld. Orkanen, overstromingen, hittegolven: alles bij elkaar zette de hulporganisatie dit jaar na 108 natuurrampen een grootschalige hulpactie op, en dat is veel meer dan in eerdere jaren.

Vorig jaar waren er nog 87 acties, in 2022 waren het er 75 en het jaar daarvoor waren het er nog 59. Kortom: sinds 2021 is het aantal hulpacties vanwege natuurgeweld bijna verdubbeld.

"In 2024 werd record na record gebroken", zegt directeur Harm Goossens. "In Mongolië was het de strengste winter in de afgelopen vijftig jaar. In India werd juist de hoogste temperatuur ooit gemeten: bijna 53 graden. Niet eerder kwam het Rode Kruis bij zoveel overstromingen in actie. Het cycloonseizoen op de Filippijnen duurde langer dan ooit. En orkaan Beryl in het Caribisch gebied brak alle records: nog nooit werd een orkaan zo vroeg in het seizoen zó sterk."

Beter voorbereiden

De hulporganisatie is niet de enige die zijn zorgen uitspreekt over de weersextremen van 2024. Afgelopen week blikte het internationale wetenschappelijke samenwerkingsverband WWA terug op het weer van het afgelopen jaar, en concludeerde dat landen zich beter moeten voorbereiden op extreem weer.

Zeker over de hitte delen de wetenschappers Goossens' zorgen, maar ook andere weersextremen zagen ze ernstiger of frequenter worden door klimaatverandering. Ze riepen landen op om zich beter voor te bereiden op weersextremen, want de gevolgen van dat noodweer zijn al erg groot bij de huidige 1,3 graad opwarming.

Kijk welk aandeel klimaatverandering volgens de wetenschap had bij de onderzochte weersextremen: