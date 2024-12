Twee KLM-vliegtuigen na vertrek teruggekeerd naar Schiphol vanwege problemen

Twee KLM-toestellen zijn gisteravond na vertrek naar Schiphol teruggekeerd vanwege technische problemen.

De eerste vlucht was vlucht KL 895 met als bestemming Shanghai, een Boeing 777-200. Het toestel steeg rond 14.30 uur op vanaf Schiphol, maar keerde rond 17.40 uur ter hoogte van Azerbeidzjan weer om richting Schiphol. KLM meldt aan persbureau ANP dat er onderweg problemen waren ontstaan met het drinkwater aan boord en dat dat op Schiphol verholpen moest worden. Rond 22.38 uur landde het toestel op de Nederlandse luchthaven.

Technisch mankement

De tweede vlucht was vlucht KL 835, een Boeing 777-300 die via een tussenstop in Singapore naar Bali had moeten vliegen. Het toestel steeg rond 21.45 uur op en keerde ter hoogte van Duitsland terug en landde vervolgens rond 22.55 uur weer op Schiphol. Ook hier spreekt KLM van een technisch mankement, maar wat er precies aan de hand was, meldt de luchtvaartmaatschappij niet. Niemand raakte gewond.

Afgelopen weekend moest een Boeing 737 van de luchtvaartmaatschappij een noodlanding maken in het zuiden van Noorwegen. Noorse media melden dat piloten zagen dat er rook uit de linkermotor van het vliegtuig kwam. KLM zegt dat tijdens vertrek uit Oslo "een hard geluid te horen was" en dat verder onderzoek wordt gedaan.