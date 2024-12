Wereldleiders reageren op dood Carter: 'Zette zich onvermoeibaar in voor vrede'

Staatshoofden, oud-wereldleiders en andere politici hebben verslagen gereageerd op het overlijden van de voormalig president van de Verenigde Staten Jimmy Carter.

Gisteren werd bekend dat de oud-president op 100-jarige leeftijd is overleden. "Meer dan zes decennia hadden Jill en ik de eer om Jimmy Carter een zeer goede vriend te noemen", schrijft de Amerikaanse president Biden. "Maar wat het uitzonderlijke is van Jimmy Carter, is dat miljoenen mensen in de VS en in de wereld die hem nooit hebben ontmoet hem ook als een goede vriend beschouwden".

Biden spreekt ook vol lof over de manier waarop Carter zich inzette voor wereldvrede. Ook premier Schoof belicht die kant van de oud-president. "In zijn lange leven en carrière zette president Jimmy Carter zich onvermoeibaar in voor vrede en mensenrechten wereldwijd", schrijft Schoof. "Vriendelijk en vasthoudend. Zo zal hij voortleven in de herinnering van velen. Mijn gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden."

Willem-Alexander en koningin Máxima prijzen Carter eveneens. "Gedreven door een rotsvast geloof in de positieve kracht van mensen, zette hij zich in voor vrede en sociale rechtvaardigheid", schrijven zij in een officiële reactie.