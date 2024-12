Zittend president Kroatië Milanovic komt net tekort voor directe herverkiezing

Zittend president van Kroatië, Zoran Milanovic, heeft bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen net niet genoeg stemmen behaald om direct te worden herkozen.

Met bijna alle stemmen geteld komt de sociaaldemocraat uit op ruim 49 procent van de stemmen, terwijl meer dan 50 procent nodig was om een tweede stemronde te voorkomen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de conservatieve kandidaat Dragan Primorac van regeringspartij HDZ, die ruim 19 procent van de stemmen binnenhaalde.

Ceremonieel

Na de verkiezingsuitslag bedankte Milanovic zijn aanhangers en waarschuwde hij hen dat dit nog maar de eerste ronde was. "Laten we niet feestvieren, maar realistisch zijn", sprak hij. "We moeten opnieuw vechten. het is pas voorbij als het voorbij is".

De positie van president is in Kroatië vooral ceremonieel. Een president kan er geen wetten blokkeren, maar heeft wel invloed op onder meer het buitenlandbeleid en het militaire beleid van het land.

Kritisch over steun aan Oekraïne

Milanovic was voor zijn presidentschap tussen 2011 en 2016 premier van het land. Sinds 2019 is hij president. Als president lag hij meerdere keren met premier Plenkovic in de clinch over onder meer het buitenlandbeleid van het land. Hij is zeer kritisch op de steun van het Westen aan Oekraïne en wil geen Kroatische inmenging in de oorlog.

Plenkovic bestempelt Milanovic als "pro-Russisch" en een bedreiging voor de internationale status van Kroatië. Zijn partijgenoot Primorac voerde vooral campagne als verbinder van het land, terwijl hij Milanovic afschilderde als iemand die het land verdeelt. Ondanks zijn grote achterstand op de huidige president in de eerste stemronde toonde Primorac zich positief. "Ik weet dat het verschil groot lijkt", zei hij.

Maar volgens hem waren deze ronde veel stemmen verdeeld over meerdere conservatieve kandidaten en kunnen die in de volgende ronde naar hem gaan. "We hebben nu een grote kans om het een tegen een tegen elkaar op te nemen en aan de kiezer te tonen wie waar voor staat".