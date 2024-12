Jimmy Carter maakte na ongelukkig presidentschap toch nog indruk

In 1970 lukte het hem om gouverneur te worden en in 1976 verraste Carter vriend en vijand door de Democratische voorverkiezingen in Iowa te winnen. Zijn overwinning was zo onverwacht dat het verhaal ging dat zelfs zijn moeder niet had geweten dat hij president wilde worden. Toen hij het haar vertelde, zou zij verbaasd hebben gevraagd: "Van wat dan?"

In werkelijkheid was hij al jaren met zijn nationale ambities bezig. In 1972 al had hij geprobeerde running mate te worden van de Democratische presidentskandidaat George McGovern.

Zijn campagne van 1976 was professioneel georganiseerd. Hij verwierf de steun van de massamedia. Tegelijk wekte hij de indruk dat hij met zijn eenvoud en eerlijkheid heel anders was dan de gevestigde politici. "I'll never tell a lie to the American people!", zo beweerde de pindaboer uit het zuiden. Nadat hij zijn aanvankelijk bekendere Democratische rivalen had verslagen, won Carter ook van de Republikeinse president Ford.