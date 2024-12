Amerikaanse oud-president Jimmy Carter (100) overleden

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Chip bekendgemaakt in The Atlanta Journal-Constitution, een krant in Carters thuisstaat Georgia.

Carter was al enige tijd ziek. Waar hij precies aan leed, is niet bekendgemaakt. Medio februari 2023 werd wel duidelijk dat hij palliatieve zorg kreeg en zijn resterende tijd thuis met familie wilde doorbrengen, in plaats van in het ziekenhuis. Hij overleed vandaag in zijn huis in Plains, een plaats in Georgia, om 15.40 uur plaatselijke tijd.

De Democraat, die voor zijn politieke carrière onder meer aan het hoofd stond van de pindaboerderij van zijn vader, kwam in 1977 in het Witte Huis terecht. Daar presenteerde hij zich in de nasleep van de Vietnamoorlog en het Watergateschandaal als verfrissende buitenstaander die zou afrekenen met de politieke cultuur van de jaren daarvoor.

Carter was destijds een relatief onbekende figuur in Washington, hoewel hij in Georgia actief was geweest als senator en later als gouverneur. In 1976 won hij de presidentsverkiezingen van zijn Republikeinse tegenstander Gerald Ford, die na het Watergateschandaal Richard Nixon was opgevolgd.

Gijzelingscrisis

Tijdens Carters presidentschap verslechterde de economische situatie van de Verenigde Staten. Het land kampte onder meer met torenhoge inflatie en werkloosheid.

In de buitenlandse politiek boekte Carter wel successen. Zo speelde hij een centrale rol in de totstandkoming van de zogeheten Camp David-akkoorden, die in 1978 leidden tot een historisch vredesverdrag tussen Egypte en Israël.

Ruim twee jaar later kwam er een einde aan zijn presidentschap. Bij de verkiezingen in 1980 werd hij verpletterend verslagen door de Republikein Ronald Reagan, tegen de achtergrond van een maandenlange gijzelingsactie in de Amerikaanse ambassade in Iran. Bij een mislukte reddingsoperatie kwamen acht Amerikaanse militairen om het leven.

In 2019 blikte de toen 95-jarige Carter in een interview met Nieuwsuur terug op de gebeurtenissen die het einde van zijn presidentschap inluidden: