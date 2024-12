Voormalig Russisch international Boegajev (43) gesneuveld aan front in Oekraïne

Voormalig Russisch voetbalinternational Aleksej Boegajev (43) is omgekomen aan het front in de oorlog met Oekraïne. Boegajev was als speler actief op het EK in Portugal in 2004.

Onlangs werd Boegajev veroordeeld tot een lange gevangenisstraf wegens de handel in verdovende middelen, maar kon die straf afkopen door als soldaat te dienen in de oorlog.