'Russische man die werd opgepakt voor organiseren lhbti-reizen dood in cel'

Op de dag van de arrestatie deed de Russische politie invallen in verschillende bars en nachtclubs op basis van een wet die "lhbti-propaganda" strafbaar stelt. Op sociale media gingen beelden rond van agenten die feestgangers in de populaire homoclub Mono in Moskou bevalen op de grond te gaan liggen.

'Beschermer van Russische waarden'

Poetin profileert zich al jaren als beschermer van de traditionele Russische waarden. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft het Kremlin zijn conservatieve en anti-lhbti-retoriek opgevoerd. In staatsmedia wordt de oorlog neergezet als een strijd tegen het Westen en westerse waarden.

In november 2023 stemde het Russische hooggerechtshof in met een wet die de "internationale lhbti-beweging" als extremistisch bestempelt en alle activiteiten in Rusland verbiedt. Daarmee belandde 'de beweging' op dezelfde lijst als al-Qaida, IS en ook Navalny's anti-corruptieorganisatie.