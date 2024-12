Honderden mensen op de Dam voor viering joods feest Chanoeka

Van der Plas stond verder stil bij de grootschalige terreuraanval van Hamas in Israël op 7 oktober 2023. Daarbij werden zo'n 1200 Israëliërs gedood en 251 mensen ontvoerd naar de Gazastrook. "De angst die in de eerdere generaties zat en zit, is nooit weggegaan", zei Van der Plas. "Het heeft gesluimerd misschien, maar sinds de pogrom op 7 oktober is het weer volop opgelaaid."

Directeur van het Joods Cultureel Kwartier Emile Schrijver sprak eveneens over "gure tijden" en riep op tot een dialoog en sympathie. Vanwege de samenkomst was op de Dam veel politie op de been. De viering is rustig verlopen.

Lichtjesfeest

Tijdens Chanoeka wordt iedere dag een extra kaarsje van de kandelaar, de chanoekia, aangestoken. Het achtdaagse joodse feest wordt ook wel "het feest van het licht" genoemd. Ook niet-religieuze Joden die zich met de Joodse cultuur verbonden voelen, vieren het.

Wereldwijd wordt Chanoeka dit jaar gevierd van woensdag 25 december tot en met 2 januari.