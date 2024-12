Gesprek Mattie Valk met terminaal zieke Eva Hermans-Kroot is Radiomoment van 2024

Het gesprek dat Qmusic-presentator Mattie Valk had met de terminaal zieke Eva Hermans-Kroot, vlak voor haar dood, is gekozen tot Radiomoment van 2024. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1.

Hermans-Kroot leed aan longkanker. Ze deed mee aan het tv-programma Over Mijn Lijk en was sinds augustus 2021 met grote regelmaat te horen in de ochtendshow Mattie & Marieke. Ze deelde haar leven met kanker op Instagram, waar ze meer dan een half miljoen volgers had.

Ze overleed op 30 november op 26-jarige leeftijd. Een dag eerder had Mattie Valk een gesprek met haar, waarin ze afscheid van elkaar namen.