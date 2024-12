Volledig Oostenrijks podium in Oberstdorf bij Vierschansentournee

Stefan Kraft heeft de eerste wedstrijd van de Vierschansentournee in het Duitse Oberstdorf op zijn naam geschreven. Zijn landgenoten Jan Hörl en Daniel Tschofenig werden tweede en derde.

Kraft was de meest constante van het veld. Hij kwam uit op 335,1 punten. In de eerste ronde sprong hij 138 meter, een 135,5 in de tweede was voldoende voor goud. Hörl behaalde 331,6 punten en Tschofenig volgde op ruime afstand met 323,6.

Nog drie te gaan

De Duitser Pius Paschke werd vierde voor het enthousiaste thuispubliek. Paschke is op dit moment de leider in het wereldbekerklassement. De Japanner Ryoyu Kobayashi, de winnaar van het vierluik vorig jaar, kwam niet verder dan een achttiende plaats. De Duitser Andreas Wellinger, vorig jaar nog winnaar in Oberstdorf, kwam niet verder dan plek twintig.