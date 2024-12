Ook volleyballers Orion Stars grijpen naast eerste editie BeneCup

Puike service

Succes was er dus evenmin in de strijd om de BeneCup. In de Bossche Maaspoort had Orion Stars in de eerste set grote moeite met het spel van Roeselare, dat met name in de beginfase leunde op de 22-jarige Jasper Wijkstra. De enige Nederlander in Belgische dienst, in het bezit van een puike service, doorliep de jeugdopleiding van Orion en speelde tot vorig seizoen in het eerste team van de ploeg uit Doetinchem, alvorens hij vorig seizoen de overstap maakte naar Roeselare.

Het tweede bedrijf toonde Orion aan over een gezonde dosis veerkracht te beschikken. Het team van coach Dirk Sparidans kwam op gelijke hoogte, maar die opleving bleek van korte duur. Roeselare herpakte zich en trok betrekkelijk eenvoudig zowel de derde als vierde set naar zich toe. Daarmee mocht na Asterix Beveren ook Knack Roeselare zich de eerste winnaar van de BeneCup noemen.