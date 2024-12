Noor Möller wint op veelbesproken piste, waar opnieuw skiër crasht

Door de ongevallen laaide dit weekeinde de discussie op of de Stelvio geschikt is om in 2026 te dienen als decor voor de de skiwedstrijden op de Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. Nils Allegre, teamgenoot van Sarrazin, noemde het 'onverantwoord' om over dertien maanden op de Stelvio te strijden om olympische roem.