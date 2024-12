Manchester City klopt Van Nistelrooijs Leicester, Forest klimt naar tweede plaats

Het was in Leicester Pep Guardiola's 500ste wedstrijd als coach van Manchester City, de club waar hij in 2016 begon. Daarvan werden er 72 verloren, waarvan negen in de laatste 13 duels, en 73 gelijkgespeeld.

Voor rust kreeg City veel kansen, maar alleen Savinho scoorde. De ex-PSV'er zette de bezoekers met zijn eerste Premier League-goal in de 21ste minuut op voorsprong. Erling Haaland schoot rakelings naast.

Leicester laat kansen liggen

Na rust was Leicester meerdere keren dicht bij de gelijkmaker. Met name spits Jamie Vardy had niet zijn dag bij de thuisploeg. Eerst zette hij voor, waar hij beter zelf had kunnen uithalen, en daarna tikte hij de bal na een voorzet van Stephy Mavididi van dichtbij over.