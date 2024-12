Een 12-jarige jongen is vanmiddag levenloos aangetroffen in een woning in Groningen. Volgens de politie is de jongen onder verdachte omstandigheden overleden.

Een verdachte is aangehouden. Het gaat volgens RTV Noord om een man. Wat zijn relatie tot de jongen is, kan de politie niet zeggen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie doet in de woning, gelegen in de wijk Oosterpoort, onderzoek naar de omstandigheden waaronder de jongen is overleden. Het huizenblok is deels afgezet.