Veel animo voor vuurwerkvrij vakantiepark: 'Louis is als de dood voor vuurwerk'

2025 staat voor de deur en op veel plekken klinken om de haverklap al harde knallen. Mensen die daaraan willen ontsnappen - voor zichzelf of voor hun viervoeter - kunnen terecht op een vuurwerkvrij vakantiepark. "Het wordt hier ieder jaar drukker", vertelt de manager van RCN Vakantiepark het Grote Bos op de Utrechtse Heuvelrug.

Aan de camera moet Lobke - een Friese stabij - nog even wennen, maar verder is de hond hier erg op haar gemak, verzekert haar baasje uit Amerongen. "Bij ons in het dorp wordt veel geknald. Lobke is daar super bang voor. We kunnen daar gewoon niet zijn vanwege het lawaai."