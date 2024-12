Oppermachtige De Boo grijpt voor het eerst Nederlandse sprinttitel

Jenning de Boo is voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen sprint geworden. In Thialf was de 20-jarige schaatser oppermachtig bij de Daikin NK sprint.

Merijn Scheperkamp eindigde op de tweede plaats, Tim Prins werd derde. Beiden plaatsten zich daarmee voor de EK sprint, die van 10 tot en met 11 januari in Heerenveen worden gehouden.

De Boo was vooral op de twee 500 meters een klasse apart. Zaterdag won hij in 34,30 seconden, zondag was hij met 34,29 seconden de snelste. Daarmee is hij de snelste Nederlanders ooit in het Friese ijsstadion. Hij nam het record zaterdag over van Michel Mulder (34,31).

Indrukwekkende tweede 1.000 meter

Op de eerste 1.000 meter moest hij de zege aan Prins laten. De tweede 1.000 meter was wel een prooi voor De Boo. Maar de Nederlandse titel kon De Boo toen eigenlijk al niet meer ontgaan, want hij had een voorsprong van 1,87 seconden opgebouwd.

De Boo reed in de slotrit tegen Prins. Hij ging razendsnel van start en bleef ook in de slotronde goed schaatsen. Het resulteerde in een indrukwekkende 1.07,34, de winnende tijd. En daarmee verbaasde De Boo zichzelf. "Vraag me niet hoe. Ik was helemaal kapot voor deze 1.000 meter."