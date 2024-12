Napoli sluit kalenderjaar af als medekoploper na moeizame zege op Venezia

Zaterdag kwam na elf overwinningen op rij een einde aan de zegereeks van Atalanta. In de topper tegen Lazio veroorzaakte een andere Nederlander een strafschop, maar helaas voor Marten de Roon werd die buitenkans wel benut. Na rust kwam de koploper nog wel terug tot 1-1, maar daar bleef het bij.

Internazionale, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, sloot het kalenderjaar af met een 3-0 zege op Cagliari en handhaaft zich in de top van de Serie A. Sterker, in verliespunten is de titelverdediger zelfs de nummer één.

Inter heeft nog een wedstrijd tegoed. Begin december werd het duel met Fiorentina stilgelegd, nadat Edoardo Bove van Fiorentina na ruim een kwartier spelen in elkaar was gezakt. Dat duel wordt op zijn vroegst in februari uitgespeeld.