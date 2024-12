Napoli sluit 2024 af als medekoploper, Fiorentina berooft Juventus van zege

En het was ook niet genoeg voor de overwinning, want kort voor tijd stelde Keane met een hoogstandje én een gelukje Riccardo Sottil in staat om verwoestend uit te halen.

Zo eindigde de wedstrijd in 2-2 en verliet trainer Raffaele Palladino tevreden Turijn. Net als Keane is de huidige Fiorentina-trainer een kind van de club. Van Juventus welteverstaan.

Op 3 januari moet Juventus alweer aantreden in de strijd om de Italiaanse Supercup. Dan is AC Milan de tegenstander in Saudi-Arabië. Milan speelt later vanavond nog zijn laatste wedstrijd van 2024 tegen AS Roma.