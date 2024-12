Doets overleeft vier wedstrijddarts op WK, De Graaf treft Van Gerwen

Zijn thuisland staat voorlopig nog niet op z'n kop door de prestaties van De Graaf op het WK, zei hij na afloop. "Het is niet heel groot in Zweden, maar na mijn eerste wedstrijden haalde ik wel de voorpagina's van de sportkaternen. Dus het groeit enorm, dat is leuk."

Tegen Paolo Nebrida uit de Filipijnen (4-1) haalde De Graaf niet het niveau waarmee hij een ronde eerder verrassend won van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Gelukkig voor de Zweed was dat ook niet nodig. Nebrida greep nog wel de eerste set, maar De Graaf nam het initiatief over en won vier sets op rij. "Het was moeilijk tegen hem te gooien. Hij gooide nog trager dan ik dacht. Dan kom je totaal niet in je ritme, geen lekkere pot voor mij eigenlijk."

Rydz maakt indruk

Ook Callan Rydz plaatste zich voor de achtste finales. De Engelsman won op indrukwekkende wijze met 4-0 van Dimitri Van den Bergh. In de volgende ronde neemt Rydz Ricky het op tegen Evans of Robert Owen, die zondagavond strijden om het laatste plekje in de achtste finales.