Waarom CO2 uitstoten nu zo goedkoop is dat het verduurzaming tegenhoudt

Wil je als Europees bedrijf een ton CO2 uitstoten, dan betaal je daar momenteel zo'n 71 euro voor. Die prijs is te laag om echt te verduurzamen, zeggen experts tegen de NOS. Waarom is die CO2-prijs sinds vorig jaar zo gezakt?

Grote uitstoters betalen voor hun CO2-uitstoot via het Europese emissiehandelssysteem (ETS), dat sinds 2005 bestaat. Dit is bedacht om grootverbruikers van energie te laten verduurzamen en daarmee hun uitstoot naar beneden te brengen: uitstoten kost namelijk geld. Er doen ongeveer 10.000 bedrijven mee in dertig landen. Samen stoten ze ongeveer de helft van de CO2 uit in de EU.

Volgens Lidia Tamellini van Carbon Market Watch gaan bedrijven pas aan de bak met verduurzamen als ze het in hun portemonnee voelen. Denk aan de gascrisis, die mede vanwege heel hoge prijzen de grootste uitstootdaling in 15 jaar bij de industrie veroorzaakte. "Wil dit écht bedrijven stimuleren te verduurzamen, dan moet de prijs richting het einde van dit decennium op de 100 euro per ton CO2 liggen."