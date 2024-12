Toerist omgekomen door aanval van haai in Egypte

In de Rode Zee in Egypte is een toerist om het leven gekomen door een aanval van een haai. Een andere toerist raakte gewond, meldt het Egyptische ministerie van Milieu. Volgens de Italiaanse persbureaus ANSA en Adnkronos komen de slachtoffers uit Italië.

Volgens de Egyptische autoriteiten vond de fatale aanval plaats nabij de populaire badplaats Marsa Alam. De toeristen zwommen in diep water, buiten de toegestane zwemzone.

Dodelijke aanvallen van haaien op toeristen in het Egyptische deel van de Rode Zee komen vaker voor. Rond badplaats Hurghada stierf vorig jaar een Rus door een aanval van een tijgerhaai.

Het gebied rond Hurghada is populair onder duikers en snorkelaars. In 2022 kwamen binnen een paar dagen tijd een Oostenrijkse en Roemeense toerist om het leven.