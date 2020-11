Nadal moet ook bij ATP Finals meerdere erkennen in Thiem

Rafael Nadal moet flink aan de bak wil hij deze week in Londen voor het eerst in zijn loopbaan de ATP Finals winnen. In zijn tweede groepsduel ging de Spanjaard met 6-7 (7), 6-7 (4) onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Thiem, die Nadal eerder dit jaar ook al versloeg op de Australian Open, gaat met twee overwinningen aan de leiding in de groep. Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev komen later vandaag in actie en kunnen op gelijke hoogte met Nadal komen.

De nummers een en twee van de twee groepen gaan naar de halve finales van het officieuze WK voor de beste achter spelers van het jaar.