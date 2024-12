Azerbeidzjaanse president: Rusland beschoot vliegtuig per ongeluk

Het toestel van Azerbaijan Airlines dat op eerste kerstdag in Kazachstan neerstortte, is per ongeluk neergeschoten door Rusland. Dat zegt president Aliyev van Azerbeidzjan. "We zeggen niet dat het expres is gedaan, maar het is wel gebeurd", zei hij tegen de staatsomroep.

Het vliegtuig was woensdag onderweg vanuit de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Grozny in de Russische autonome republiek Tsjetsjenië. Bij het incident kwamen 38 van de 67 inzittenden om het leven.

De Azerbeidzjaanse president neemt het Rusland kwalijk dat het land het incident "in de doofpot probeerde te stoppen". Ook zegt hij dat de eerste dagen na de crash door Rusland "waanzinnige theorieën" over de toedracht van het incident werden verteld.

Aliyev eiste dat Rusland excuses zou aanbieden aan Azerbeidzjan en schuld zou bekennen. Daarnaast wil hij dat degenen die schuldig zijn worden gestraft. Volgens het Kremlin heeft Poetin met de Azerbeidzjaanse president gesproken over het incident.

Excuses Poetin

Poetin heeft wat Aliyev betreft de eerste eis al ingewilligd, toen hij gisteren excuses aanbood voor het "tragische incident" in het Russische luchtruim. Poetin zei niet waardoor het toestel is neergestort. Wel stelde het Kremlin dat er in de omgeving ten tijde van de ramp luchtafweer werd ingezet "tegen Oekraïense drones". Daarbij liet het Kremlin onvermeld of het Azerbeidzjaanse vliegtuig was geraakt.

Volgens Aliyev is het vliegtuig vanaf de grond beschoten. Inzittenden van het vliegtuig zeiden al eerder dat ze knallen hadden gehoord die van buiten het vliegtuig kwamen.

Het onderzoek naar het incident is volgens Aliyev nog bezig. "Als de zwarte dozen zijn geopend wordt duidelijk wat er is gebeurd", zei hij.