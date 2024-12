Zeker drie migranten komen om voor Franse kust, probeerden Kanaal over te steken

Voor de kust van Frankrijk zijn zeker drie migranten om het leven gekomen toen ze via het Kanaal de oversteek probeerden te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Ze werden bewusteloos uit het water gehaald. Reanimatiepogingen van hulpdiensten mochten niet baten.

Zo'n vijftig mensen vertrokken vanmorgen rond 06.00 vanaf het strand van het dorp Sangatte, in het noorden van Frankrijk, met een te kleine boot, melden Franse autoriteiten.

Vier migranten zijn naar het ziekenhuis gebracht, 41 andere slachtoffers zijn opgevangen in een sportcentrum van de gemeente. De overlevenden kampen vooral met onderkoelingsverschijnselen.

Er wordt nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers.

Ongeschikte bootjes

Er komen regelmatig migranten om het leven die het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken via het Kanaal. Vaak worden ze door smokkelorganisaties op gammele bootjes gezet, wat geregeld leidt tot dodelijke ongelukken.

Volgens cijfers van de Britse overheid zijn dit jaar meer dan 36.000 migranten in het land aangekomen in kleine bootjes via het Kanaal. Vorig jaar waren dat ruim 29.000 migranten.