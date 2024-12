Van Empel wint glibberige wereldbeker Besançon, Vos vijfde bij rentree

Fem van Empel heeft de wereldbeker van Besançon gewonnen. Op het gladde parcours in Frankrijk reed de veldrijster in de eerste ronde weg bij de rest. Marianne Vos, die haar rentree maakte, werd vijfde.

Van Empel komt door haar overwinning dichterbij klassementsleider Lucinda Brand in de wereldbeker. Brand eindigde in Besançon als tweede, waardoor het gat nu 46 punten is tussen de twee rensters.

"Eigenlijk ging alles volgens plan", vertelde Van Empel na de finish. "Het was een spiegelglad parcours dus het was fijn om op kop te rijden, want dan kun je je eigen lijnen rijden. Mijn conditie is goed, maar ik hoop dat het nog beter kan."