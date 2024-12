29/12 in Nieuwsuur: Georgië bëedigd pro-Russische president • Koffiebonen ongekend duur • In gesprek tegen polarisatie

In gesprek tegen polarisatie

Het is volgens Van Dale het woord van het jaar én een woord dat de tijdgeest illustreert: polarisatie. De uitgever heeft de Woord van het Jaar-verkiezing dit jaar afgelast nadat deze "was gekaapt door verschillende actiegroepen" en koos zelf het woord. Want hoewel het moeilijk te meten is, lijken over thema's als migratie, genderidentiteit en klimaat de meningen ook dit jaar steeds verder uit elkaar te staan. We bezoeken aan het einde van het jaar een aantal initiatieven die nog verdere polarisatie proberen te voorkomen.