Eerste BeneCup gaat aan neus van volleybalsters Sneek voorbij

Sneek keerde zondag van een koude kermis thuis. De lijstaanvoerder van de Nederlandse eredivisie kwam er in de Maaspoort in de eerste twee sets en het laatste speldeel niet aan te pas tegen de zestienvoudige Belgische landskampioen.

En dat terwijl de formatie van oefenmeester Erik Reitsma eerder dit seizoen pas één duel verloor. In de CEV Volleyball Challenge Cup werd Sneek vorige maand uitgeschakeld door het Griekse ASP Thetis. Sneek rest nog slechts te strijden in de eredivisie en het nationale bekertoernooi. Kampioen in eigen land, over de grenzen ook ditmaal figurant.