Syrische rebellenleider: 'Verkiezingen pas over een paar jaar'

Het kan wel vier jaar duren voordat er in Syrië verkiezingen worden uitgeschreven. Dat heeft de Syrische rebellenleider Ahmed al-Sharaa gezegd in een interview met de Saoedische staatszender Al Arabiya. Hij zei ook dat er een nieuwe grondwet moet worden voorbereid en geschreven. Dat zal volgens al-Sharaa ongeveer drie jaar duren.

Al-Sharaa zei niet wanneer de nieuwe machthebbers een begin gaan maken met het opstellen van de nieuwe grondwet.

Rebellengroep

Begin deze maand werd het regime van president Assad door de islamitische rebellenbeweging HTS ten val gebracht. Maar HTS zal in de toekomst worden ontbonden, zegt al-Sharaa. Deze week maakte het nieuwe ministerie van Defensie bekend dat andere verzetsbewegingen zullen gaan samenwerken binnen het ministerie.

De rebellenleider wijst de kritiek van de hand dat de overgangsregering eenzijdig is samengesteld. Volgens hem zijn "uniforme benoemingen in deze kritieke fase" nodig om goed beleid te kunnen voeren. "Maar het is niet de bedoeling om mensen uit te sluiten."

De HTS-leider zei verder in gesprek te zijn met de Syrisch-Koerdische SDF over de crisis in het noordoosten van Syrië. Hij zegt uiteindelijk de SDF te willen opnemen in de nationale strijdkrachten. Hij zei verder dat Syrië geen springplank mag worden voor operaties van de Koerdische beweging PKK.

"Gemeenschappelijk strategisch belang"

Rusland was een trouwe bondgenoot van Assad en heeft hem jarenlang in het zadel gehouden, onder meer door opstandelingen te bombarderen. In het land zijn verschillende Russische militaire bases. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Maar volgens al-Sharaa hebben Syrië en Rusland "gemeenschappelijke strategische belangen".

In het interview zei al-Sharaa verder te hopen dat de Verenigde Staten alle sancties tegen Syrië opheffen.

Demonstraties

De nieuwe regering presenteert zich als gematigd en tolerant. Maar veel minderheden maken zich zorgen. Afgelopen maandag gingen duizenden vrouwen in het noorden van Syrië de straat op. Demonstranten zijn bang dat ze de rechten zullen verliezen die ze in de afgelopen jaren hebben verworven. Ook in West-Syrië gingen minderheden de straat op.

De rebellenleider lijkt zich niet druk te maken over de demonstraties. Volgens hem heeft iedere burger het recht om zijn mening te uiten, zolang dit niet "de instellingen schaadt".