Grote politiemacht in Eindhovense straat voor loze melding

In een straat in Eindhoven was vanmorgen een flinke politiemacht op de been na een melding over een vrouw die mogelijk werd gegijzeld. Politie-eenheden, de Dienst Speciale Interventies en een onderhandelaar werden opgeroepen. Uiteindelijk bleek het loos alarm.

Een bekende had de hulpdiensten ingeschakeld nadat de vrouw volgens haar in een telefoongesprek de indruk had gewekt dat ze werd gegijzeld en met een vuurwapen bedreigd.