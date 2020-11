Meer wantrouwen tegen coronavaccin, is dat terecht en wat zijn de gevolgen?

Volgens de epidemioloog kunnen de meeste voorspellingen pas worden gemaakt als de strategie van de overheid bekend is. "Er zal waarschijnlijk begonnen worden met het vaccineren van risicogroepen, zoals 70-plussers, mensen met bepaalde chronische ziekten, en zorgpersoneel." Onder 65-plussers is de bereidheid om te laten vaccineren het grootst (76 procent). Daarna zal voor de volgende fase waarschijnlijk worden gekeken welke groepen veel bijdragen aan transmissie.

Daarnaast is het niet zo dat er meteen 17 miljoen vaccins beschikbaar zijn. "Bij schaarste kan de overheid niet iedereen meteen bedienen. Dus ook als 100 procent van de Nederlanders het wil, moet er alsnog worden gewacht." Ook is de verwachte effectiviteit van de vaccins zo groot - 90 procent bij medicijnfabrikant Pfizer en 94,5 procent bij Moderna - dat dat volgens Tostmann compenseert dat niet iedereen gevaccineerd wil worden.

Het lijkt erop dat hoe dichter we bij een vaccin tegen het coronavirus komen, des te minder mensen zich willen laten vaccineren. Wat zouden de gevolgen zijn als veel Nederlanders zich niet laten vaccineren? En: is wantrouwen tegen het vaccin terecht?

Wantrouwen onder jongeren

De verspreiding in de tweede golf is vooral begonnen onder jongeren en dat is nou net de groep waar de afname van bereidheid om te vaccineren het meest is toegenomen. 70 procent van de jongeren die niet willen vaccineren vindt dat het vaccin te snel klaar is en heeft daardoor wantrouwen, en 36 procent heeft twijfels. Daarom is het volgens Tostmann belangrijk dat duidelijk wordt uitgelegd waarom het vaccin veilig is en dat de overheid aansluit op de vragen die er leven onder de bevolking. "De angst snap ik, maar is niet terecht. Sommige stappen in het proces zijn sneller doorlopen, maar dat wil niet zeggen dat het proces niet volledig is."

Dat klopt, zegt Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). "De ontwikkeling gaat sneller, maar er worden geen stappen overgeslagen. Wij zien alles wat we normaal ook moeten zien voor de beoordeling." Het College beoordeelt de kwaliteit, werking en veiligheid van de vaccins.

Eerder sprak Nieuwsuur al met mensen die zich wel of niet willen laten vaccineren. In deze video vertelt Sandra Helmus waarom zij denkt dat het doorstaan van een ziekte beter is dan je ertegen vaccineren. De 68-jarige Christ van Eekelen verloor twee vrienden aan corona en zou nu juist wel een vaccin nemen: