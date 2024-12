Veel onduidelijk over crash Zuid-Korea: van de radar en landingsgestel ingeklapt

Tijdens de landing was het landingsgestel niet uitgeklapt. Dat vindt Melkert moeilijk te verklaren. Normaal gesproken gebeurt dat met vermogen uit de motoren, legt hij uit. Het zou volgens hem kunnen dat er veel vogels in de motoren zijn gevlogen, waardoor de motoren niet meer konden zorgen voor het uitklappen van het landingsgestel.

"Maar dan zijn er nog veel noodprocedures", zegt Melkert. "Als de motoren zijn uitgevallen, is er nog een hulpmotor. En anders kun je nog een windmolen uitklappen om vermogen te genereren. Als dat ook niet lukt, kun je het landingsgestel onder zijn eigen gewicht laten uitklappen; dan gooi je gewoon de luiken open."

Dat is allemaal niet gebeurd. "Dan vraag je je af: wat is daar aan de hand geweest? Was er geen tijd meer?"

Safety record

De topman van Jeju Air, Kim E-Bae, zei op een persconferentie over de crash dat er geen signalen waren over problemen met het toestel, dat is gebouwd in 2009. Jeju Air had tot nu toe "een goed safety record", zegt Melkert. "Er zijn geen andere rare gevallen bekend."

De zwarte doos is inmiddels op de rampplek gevonden. Dit apparaat bevat de vluchtgegevens en geluidsopnames uit de cockpit, die belangrijk zijn voor het beantwoorden van alle vragen. De zwarte doos wordt onderzocht door een team van de Koreaanse overheid.

Dodelijke crash

De crash in Zuid-Korea is een van de dodelijkste vliegtuigongelukken van de afgelopen decennia in het land. In 1997 kwamen bij een vliegtuigcrash in Zuid-Korea 228 mensen om het leven.

Het gebeurt ook niet vaak dat het zo misgaat nadat het vliegtuig is geland. In 2007 raakte een vliegtuig in Sao Paulo van de landingsbaan, waarna het tegen een benzinestation botste en brandend terechtkwam in een kantoorgebouw. Alle 187 inzittenden kwamen om het leven, net als twaalf mensen op de grond.