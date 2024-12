Leerdam met overmacht Nederlands kampioen sprint, Kok uit voorzorg niet meer van start

Jutta Leerdam is met overmacht Nederlands kampioen sprint geworden in Thialf. Op de tweede dag van de NK won ze zowel de 500 als de 1.000 meter. Het is voor Leerdam haar vierde nationale sprinttitel.

Suzanne Schulting eindigde na de afmelding van Femke Kok op de tweede plaats en plaatste zich daarmee voor de EK sprint, die van 10 tot en met 12 januari in Heerenveen worden gehouden.

Chloé Hoogendoorn werd derde. Dat is in principe genoeg voor een EK-ticket, maar schaatsbond KNSB gaat zich nog buigen over een eventuele aanwijsplek voor Kok.

Grote voorsprong Leerdam

Leerdam had na de eerste drie afstanden een grote voorsprong opgebouwd. Op de eerste 500 meter werd ze tweede achter Kok, de eerste 1.000 en tweede 500 meter won ze. Ze mocht op de tweede 1.000 meter, de afsluitende afstand van het toernooi, maar liefst 2,09 seconden verliezen op nummer twee Schulting.