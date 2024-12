Kok niet meer van start op tweede dag NK sprint: 'Moeten haar beschermen'

Femke Kok komt niet meer in actie op de tweede dag van de Daikin NK sprint in Thialf. Zelf had ze graag willen rijden, maar haar ploeg Reggeborgh liet weten voorzichtig te willen zijn met de 24-jarige wereldkampioene 500 meter, die dit weekend haar rentree maakte.

Kok moest het eerste deel van het schaatsseizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege een virusinfectie. Ze had het CMV-virus onder de leden en durfde begin november nog niet te veel te hopen op de NK sprint. Maar haar herstel verliep zo voorspoedig, dat ze zaterdag toch aan de start stond.

En ze liet direct zien het sprinten nog niet verleerd te zijn. Ze klokte met 37,39 seconden zelfs de snelste seizoentijd wereldwijd op de 500 meter. Op de 1.000 meter was ze ook sterk, maar raakte ze haar voorsprong op kilometerspecialiste Leerdam wel kwijt.

Boven verwachting

"We hebben duidelijk kunnen zien hoe goed ze is", vertelt haar trainer Gerard van Velde over de beslissing om Kok niet meer te laten starten zondag. "Het gaat boven verwachting goed, maar we moeten haar ook een beetje beschermen. Vorig weekend moest ze van één race ook serieus herstellen."