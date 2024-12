Beune slaat aanval Conijn af en wint NK allround, Snellink leidt bij mannen

Antoinette Rijpma-de Jong pakte het brons, Marijke Groenewoud eindigde naast het podium en greep daarmee ook naast een startbewijs voor de EK allround.

Roest niet meer van start

Bij de mannen heeft Beau Snellink na een indrukwekkende 1.500 meter de koppositie in handen. Hij won de middellange afstand in 1.46,82 en nam daarmee de leiding in het klassement over van titelhouder Chris Huizinga.

Patrick Roest besloot zich na een moeizame 1.500 meter af te melden voor de afsluitende 10.000 meter.