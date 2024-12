Beune is Rijpma-de Jong voorbij op NK allround, Snellink neemt leiding over van Huizinga

Joy Beune heeft de leiding bij de Daikin NK allround in Thialf overgenomen van Antoinette Rijpma-de Jong. Ze versloeg op de 1.500 meter in een direct duel Rijpma-de Jong en mag op de 5.000 meter 2,29 seconden verliezen.

Merel Conijn staat op de derde plaats van het klassement en is een langeafstandsspecialiste. Ze kan het Beune nog moeilijk maken op de slotafstand, maar moet dan wel 7,43 seconden sneller zijn dan de nummer een van het klassement.

Bij de mannen heeft Beau Snellink na een indrukwekkende 1.500 meter de koppositie in handen. Hij won de middellange afstand in 1.46,82 en nam daarmee de leiding in het klassement over van titelhouder Chris Huizinga.

Patrick Roest besloot zich na een moeizame 1.500 meter af te melden voor de afsluitende 10.000 meter.

Rijpma-de Jong is leiding kwijt

Na dag één, met de 500 en 3.000 meter, ging Rijpma-de Jong aan de leiding. Ze had de 500 meter ruim gewonnen, maar leverde op de 3 kilometer een groot deel van haar opgebouwde voorsprong in.

De 29-jarige Rijpma-de Jong verloor nog nooit een NK allround waaraan ze deelnam. Sinds 2016 stond ze vijf keer aan de start van het toernooi en won even vaak. Bij een zesde overwinning evenaart ze recordhoudster Stien Kaiser, maar die titel is met alleen nog een 5.000 meter te rijden ver weg. Beune is normaal gesproken sneller dan Rijpma-de Jong op de langste afstand voor vrouwen. Ze is zelfs de regerend wereldkampioen 5 kilometer.

Beune won ook de WK allround van afgelopen seizoen. Rijpma-de Jong pakte daar brons, zoals ze al vier keer eerder deed. Nooit eindigde ze op een hogere trede van het podium bij het mondiale eindtoernooi allround.