KLM haalt passagiers op van vliegtuig dat noodlanding maakte in Noorwegen

De KLM stuurt vanmiddag een toestel naar Oslo om passagiers op te halen van het vliegtuig dat gisteren een noodlanding maakte in het zuiden van Noorwegen, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Gisteravond zijn ze per bus naar Oslo gebracht. De reizigers worden zowel op het vliegveld in Noorwegen als op Schiphol begeleid door KLM.

De Boeing 737 was gisterenavond onderweg van Oslo naar Amsterdam en maakte twintig minuten na het opstijgen een noodlanding in het zuiden van Noorwegen vanwege een storing. Volgens Noorse media zagen piloten dat er rook uit de linkermotor kwam en konden ze het vliegtuig, nadat het geland was, niet meer besturen. Het toestel gleed na de landing door en kwam in het gras naast de landingsbaan terecht. Niemand raakte hierbij gewond.

Hard geluid

KLM zegt dat er "een hard geluid te horen was", waarop de piloten besloten uit te wijken naar de luchthaven Torp Sandefjord. Een passagier van de vlucht hoorde dit geluid bij de start ook. "Alsof er tegen iets aangereden werd", zegt hij.

Het technische team van KLM komt vandaag aan in Sandjefort om samen met de lokale autoriteiten en het vliegveld onderzoek te doen naar het incident. Zodra het mogelijk is, haalt de luchtvaartmaatschappij het toestel weg, zegt de woordvoerder.

Passagiers verlaten het vliegtuig na de noodlanding: