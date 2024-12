Lamens begint tennisseizoen met overwinning in Brisbane

Suzan Lamens is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een overwinning. Op het hardcourttoernooi in het Australische Brisbane rekende ze in twee sets af met Kamilla Rachimova (WTA-61): 6-2, 6-4.

Ook Arantxa Rus begint haar seizoen in Brisbane. Haar eerste wedstrijd staat komende nacht op het programma. Ze speelt dan tegen de Chinese Yuan Yue (WTA-49). Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp nemen langer rust met het oog op het Australian Open en spelen niet.

Het enkelspeltoernooi voor vrouwen in Brisbane duurt tot en met zondag 5 januari. Het Australian Open begint een week later.

Effectiviteit

Lamens was op de belangrijke momenten op haar best en gaf haar tegenstander een lesje in effectiviteit. Beide speelsters kregen in de partij zeven breekkansen. Onze 25-jarige landgenote verzilverde er drie en de twee jaar jongere Russin liet al haar kansen liggen.

Lamens brak dit jaar door en veroverde in oktober in Osaka haar eerste titel op het hoogste niveau. Na haar overwinning op Rachimova treft ze Magdalena Frech (WTA-25), die het vorige seizoen afsloot met drie nederlagen.