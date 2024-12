Samenwerking met België moet clubvolleybal Nederland naar hoger niveau tillen

Ook in het volleybal zijn de Belgische clubs sterker dan de Nederlandse clubs. Zo is Knack Roeselare een vaste klant in het hoofdtoernooi van de Champions League en is het al vijftien jaar geleden dat een Nederlandse club die fase bereikte. Toch ziet De Clerck wel iets in de samenwerking met Nederland. "We zijn vooral op zoek naar meer diversiteit. Dus dat onze clubs ook eens andere type ploegen tegenkomen."

De nieuwe competitie-opzet is in elk geval voor meerdere jaren, vertelt De Clerck. "Als het dit seizoen nog niet helemaal aanslaat, willen we het niet direct in de prullenbak gooien. We gaan die sowieso een aantal seizoenen proberen. En als het dan na een jaar of drie niet helemaal blijkt uit te pakken zoals we hoopten, dan gaan we weer iets anders zoeken."