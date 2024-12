Nieuwe president Georgië beëdigd, voorganger verlaat presidentieel paleis

In Georgië is de nieuwe president Micheil Kavelasjvili beëdigd. Zijn voorganger, Salome Zoerabisjvili, zal het presidentieel paleis verlaten, al beschouwt zij zichzelf nog steeds als de wettige president. Ze zegt dat Kavelasvili zijn benoeming dankt aan fraude bij de parlementsverkiezingen eind oktober. De pro-Russische regeringspartij Georgische Droom kwam onverwacht als winnaar uit de bus.

De uitslag leidde tot felle protesten. Directe aanleiding daarvoor was de aankondiging van Georgische Droom om de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie op te schorten tot 2028. De oppositie eiste nieuwe parlementsverkiezingen onder internationaal toezicht, om herhaling van fraude uit te sluiten.

Ook onafhankelijke waarnemers vermoedden dat er sprake was van fraude. Het Europees Parlement wil daarom dat het kandidaat-lid van de EU binnen een jaar opnieuw verkiezingen organiseert.

Kiescollege

Twee weken geleden werd Kavelasjvili gekozen tot president. Dat gebeurde door een kiescollege van parlementariërs waarvan de meerderheid bestaat uit leden van Georgische Droom. Na een wijziging van de grondwet konden burgers voor het eerst niet stemmen voor een nieuwe president.

Kavelasjvili was lid van regeringspartij Georgische Droom en richtte daarna zijn eigen antiwesterse partij op: People's Power. "Met Kavelasjvili heeft Georgische Droom iemand in het zadel geholpen waar ze vooral geen last van zullen hebben en die inhoudelijk op dezelfde lijn zit", zei Georgië-expert Marina Ohanjanyan van Clingendael onlangs tegen Nieuwsuur.