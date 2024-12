In Rotterdam is een man overleden nadat hij gisteravond werd gevonden op een fietspad. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Dat meldt de Rotterdamse politie op X.

De man werd rond 22.00 uur aangetroffen op het fietspad aan het Roelantpad. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Mensen die iets hebben gehoord of gezien worden opgeroepen zich te melden.