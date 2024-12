Vliegtuig crasht bij landing in Zuid-Korea, zeker 85 doden

Het toestel van de Zuid-Koreaanse vliegtuigmaatschappij Jeju Air kwam uit de Thaise hoofdstad Bangkok. Aan boord waren 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Onder de passagiers bevinden zich twee mensen met de Thaise nationaliteit, zo melden de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Het ongeluk gebeurde rond 9 uur 's ochtends lokale tijd. Waarnemend president Choi, die pas sinds afgelopen vrijdag het ambt bekleedt, is aangekomen op de plek van de ramp. Hij stelt dat de regering alles in het werk zal stellen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen.

Het vliegveld van Muan is een internationaal vliegveld in de Zuid-Koreaanse provincie Zuid-Jeolla in het zuidwesten van het land. Veel mensen uit de regio maken gebruik van het vliegveld, andere vliegvelden zoals dat van de grote stad Gwanju of Yeosu voeren alleen binnenlandse vluchten uit.