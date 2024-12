Vliegtuig crasht bij landing in Zuid-Korea, zeker 62 doden

Op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse stad Muan is een passagiersvliegtuig neergestort bij de landing. Zeker 62 mensen zijn om het leven gekomen. Dat meldt de Zuid-Koreaanse brandweer.

Twee bemanningsleden zouden levend uit het brandende vliegtuig zijn gehaald. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Naar verluidt is het vliegtuig bij de landing van de baan geraakt en tegen een muur aangekomen. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zou het landingsgestel van het vliegtuig niet goed hebben gewerkt. Op een gedeelde video op X is te zien hoe het vliegtuig over de landingsbaan schuift, een muur raakt en in brand vliegt.